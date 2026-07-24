Певицу МакSим могли госпитализировать из-за успокоительных

Певицу МакSим (настоящее имя Марина Максимова) могли госпитализировать из-за успокоительных препаратов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, после кончины отца на фоне сильного стресса артистка якобы приняла слишком большой объем седативных средств.

После этого, пишет Mash, певица обратилась с жалобами на слабость и спутанность сознания. Сама МакSим пока не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Отца артистки Сергея Абросимова не стало 19 июля. В течение 14 лет он боролся с раком.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

О госпитализации и отмене ближайших концертов МакSим рассказала 24 июля.

Ранее сообщалось, что МакSим после комы носила парики и прячет шрамы.