Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Певицу МакSим могли госпитализировать из-за успокоительных

Mash: певицу МакSим госпитализировали после жалоб на спутанность сознания
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певицу МакSим (настоящее имя Марина Максимова) могли госпитализировать из-за успокоительных препаратов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, после кончины отца на фоне сильного стресса артистка якобы приняла слишком большой объем седативных средств.

После этого, пишет Mash, певица обратилась с жалобами на слабость и спутанность сознания. Сама МакSим пока не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Отца артистки Сергея Абросимова не стало 19 июля. В течение 14 лет он боролся с раком.

Летом 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Затем ее ввели в искусственную кому, в которой певица пробыла в общей сложности два месяца. За это время она пережила сепсис и две остановки сердца.

О госпитализации и отмене ближайших концертов МакSим рассказала 24 июля.

Ранее сообщалось, что МакSим после комы носила парики и прячет шрамы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!