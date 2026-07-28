Соне Мармеладовой грозит 6 лет колонии за секс-контент в Telegram

SHOT: блогерша Мармеладова может получить 6 лет колонии за распространение порно

Секс-блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) может получить до шести лет тюрьмы за распространение порнографии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Следствие утверждает, что Вершинина зарабатывала на интимном контенте через Telegram. Она вела канал и создавала платные чаты, где доступ к материалам предоставлялся за деньги.

По предварительным данным, с января 2024 года доход блогерши мог превысить 30 миллионов рублей.

Для проведения платежей она использовала ИП, зарегистрированное в октябре 2025 года, с направлением деятельности «Предоставление персональных услуг, не включенных в другие группировки».

Сейчас девушка задержана, а дело уже передано в суд.

С 8 июля находится в СИЗО блогерша Диана Шурыгина из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушку арестовали в июне по той же статье, что и Соню Мармеладову. По версии следствия, она снимала порно и продавала его в Telegram. Позднее задержали еще двоих фигурантов дела — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера, которого называют продюсером «одной из онлифанщиц».

Ранее Шурыгину сразу заставили мыть полы и санузлы в СИЗО.