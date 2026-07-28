Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Соне Мармеладовой грозит 6 лет колонии за секс-контент в Telegram

SHOT: блогерша Мармеладова может получить 6 лет колонии за распространение порно
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Секс-блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) может получить до шести лет тюрьмы за распространение порнографии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Следствие утверждает, что Вершинина зарабатывала на интимном контенте через Telegram. Она вела канал и создавала платные чаты, где доступ к материалам предоставлялся за деньги.

По предварительным данным, с января 2024 года доход блогерши мог превысить 30 миллионов рублей.

Для проведения платежей она использовала ИП, зарегистрированное в октябре 2025 года, с направлением деятельности «Предоставление персональных услуг, не включенных в другие группировки».

Сейчас девушка задержана, а дело уже передано в суд.

С 8 июля находится в СИЗО блогерша Диана Шурыгина из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушку арестовали в июне по той же статье, что и Соню Мармеладову. По версии следствия, она снимала порно и продавала его в Telegram. Позднее задержали еще двоих фигурантов дела — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера, которого называют продюсером «одной из онлифанщиц».

Ранее Шурыгину сразу заставили мыть полы и санузлы в СИЗО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!