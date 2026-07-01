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Культура

Пушной дал неожиданный совет для создания крепкого брака

Телеведущий Пушной посоветовал обращать внимание на недостатки при выборе партнера
Телеканал «Россия-1»

Телеведущий и музыкант Александр Пушной заявил в беседе с «Пятым каналом», что нет «волшебного рецепта» успешного брака.

Пушной дал совет, который когда-то ему рассказала мать. По мнению артиста, при выборе спутника жизни стоит обращать внимание не на позитивные черты, а на отрицательные качества. Музыкант считает, что человеку важно знать, с чем он готов мириться в отношениях, а с чем — нет.

Как отметил Пушной, при выборе потенциального супруга люди смотрят на достоинства человека — красоту, успешность или другие привлекательные качества. Однако, по мнению телеведущего, гораздо важнее заранее понять, сможет ли он принять недостатки партнера.

«Все смотрят: вот он такой хороший, потому что, потому что, потому что. А ты посмотри, можешь ли ты мириться с тем, когда он плохой и не может от этого качества избавиться, а ты не можешь с этим качеством мириться. Вот этот вопрос, наверное, важно решить сразу», — заявил артист.

Александр Пушной состоит в браке уже 28 лет с Татьяной Пушной. В их союзе родилось трое сыновей — Дмитрий, Михаил и Андрей.

Ранее Пушной рассказал, что забрал со съемок «Галилео».

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