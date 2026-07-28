Милохин отказывается выступать на корпоративах без Зеленской

Блогер Милохин готов петь и танцевать на корпоративах за $50 тыс., но не в РФ

Блогер Даня Милохин, проживающий в Дубае, начал принимать заказы на выступления на корпоративах за рубежом. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, 24‑летний тиктокер готов работать на частных мероприятиях в разных точках мира — но не в России. Причиной отказа от выступлений в России называют повестки из военкомата.

Милохин предлагает несколько вариантов участия: он может петь (в его репертуаре восемь треков), танцевать, включая популярные в TikTok движения, такие как «сикс-севен», или вести мероприятия. Стоимость одного выступления составляет $50 тыс. (около 4 млн рублей). Блогер принимает оплату только в криптовалюте.

На мероприятиях Даня часто появляется вместе со своей девушкой — 21-летней тиктокершей Дариной Зеленской из Киева. Однако она не участвует в танцевальных номерах, а ограничивается тем, что «пьет коктейли за счет заказчика».

Сам Даня алкоголь не употребляет — в его райдере нет спиртных напитков. В остальном он неприхотлив: не имеет особых гастрономических предпочтений, для проживания ему достаточно стандартного номера в отеле на три дня, а для перелета он согласен на любой класс, лишь бы вместе с ним летела Дарина.

О Дарине Зеленской известно мало: девушке 21 год, и, судя по ее соцсетям, она родом из Киева. Сейчас блогерша активно путешествует по миру, выкладывая снимки из разных стран. У нее более 2,4 млн подписчиков в TikTok.

Ранее сообщалось, что из кошерного райдера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) убрали свинину и алкоголь.