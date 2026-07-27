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Культура

Помощница о состоянии Пугачевой после перелома: «Будет помогать тростью»

Помощница Пугачевой Чупракова заявила, что певица поправляется после перелома
Telegram-канал «SHOT»

Народная артистка СССР Алла Пугачева поправляется после перелома ноги, из-за которого была обездвижена четыре месяца, подтвердила ее помощница Елена Чупракова. Ее цитирует ТАСС.

Неизвестно, когда певица сможет отказаться от трости, добавила собеседница агентства.

«Это зависит от того, как срастется нога: если хорошо, тогда она сможет ходить без нее, если плохо, значит, будет помогать тростью», — говорит Чупракова.

Представительница звезды добавила, что Пугачева поправляется, и ее состояние оценивается как хорошее.

Накануне стало известно, что Пугачева четыре месяца провела в кровати из-за перелома ноги, а сейчас передвигается с тростью.

После начала СВО юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и его супруга певица Алла Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Галкин попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее Раймонд Паулс отменил концерт в Юрмале.

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