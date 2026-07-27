«Мисс БРИКС» Алексеева о Киркорове: «О Филиппе говорят разное, вокруг его имени много слухов»

Победительница конкурса «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева раскрыла «Газете.Ru» закулисье съемок клипа Филиппа Киркорова, в которых приняла участие. Модель призналась, что певец поразил ее работоспособностью и добротой.

Участница шоу красоты отметила, что для нее это был первый настолько масштабный проект и дебют в музыкальном видео. На съемки Киркоров пригласил ее лично.

«Признаюсь честно, в самом начале я немного переживала, и это абсолютно нормальная человеческая реакция. В шоу-бизнесе о Филиппе говорят разное, вокруг его имени всегда много слухов и неоднозначных мнений. Но, познакомившись с ним лично на съемочной площадке, я была поражена тем, насколько реальный человек отличается от экранного образа. Прежде всего, меня до глубины души удивила его работоспособность. Вы даже не представляете, как много и тяжело он работает. Это не просто талантливый артист, это человек феноменального трудолюбия и целеустремленности, который буквально горит своим делом 24/7», — поделилась Алексеева.

По словам модели, Киркоров продолжал отдаваться съемочному процессу, даже когда все уже «падали от усталости». Также Алексеевой понравилось, что артист уделял внимание животным.

«Больше всего меня тронуло его сердце. Филипп — человек с невероятно доброй душой. За все время съемок, в каком бы сложном графике мы ни находились, он не отказал в фотографии или добром слове ни одному фанату, который подходил к нему. Это подкупает и вызывает огромное уважение. И еще один важный момент, который для меня, как для человека, является главным показателем внутреннего света: я заметила, как сильно Филипп любит животных. Он не пропускал никого: погладил каждую собачку, каждую кошечку, даже верблюдов на нашем пути он окружал невероятной заботой и теплом. Мне кажется, такая искренняя любовь к братьям нашим меньшим — это самый верный признак по-настоящему большого и открытого сердца», — подчеркнула модель.

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