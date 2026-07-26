Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын: «Почему не мальчуковая профессия?»

Сын Филиппа Киркорова Мартин задумался о карьере модели после дебюта на показе дизайнера Гоши Рубчинского. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артист рассказал изданию на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», что Мартин не только хочет продолжать работать в модельном бизнесе, но и всерьез рассматривает такую перспективу.

«Он захотел продолжать эту деятельность. Не против стать моделью, хотя он полностью в боксе сейчас. Почему не мальчуковая профессия? Зато доходная!» — поделился исполнитель.

В начале июня сообщалось, что 13-летний Киркоров-младший выступил на закрытии шоу дизайнера. Народный артист тоже посотрудничал с Рубчинским. Певец принял участие в фотосессии новой коллекции модельера.

В 2023-м году Мартин Киркоров в день своего рождения презентовал первую коллекцию одежды личного бренда. Он представил свою первую модную коллекцию. Работать над образами Мартину помогала Аника Керимова.

Мартин сам нарисовал коллекцию одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. На подиуме презентовали «голые» платья, комбинезоны, топы со стразами и не только. Показ прошел вечером, в день рождения сына певца.

Ранее Киркоров продал особняк за $100 ради получения гражданства США.