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Культура

Названа дата премьеры нового фильма режиссера культового «Вопля»

Премьера фильма «Надежда» пройдет в Москве, Петербурге и Краснодаре

Стала известна дата премьеры «Надежды» — одного из самых ожидаемых жанровых фильмов года от режиссера культового «Вопля» На Хон Джина. Трейлер картины предоставила «Газете.Ru» пресс-служба кинокомпании «Уорлд Пикчерз».

Первые премьеры пройдут 8 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

«Надежда» — фильм-участник участник Каннского кинофестиваля, где премьера хоррора завершилась семиминутной овацией. По сюжету фантастического экшена с Чон Хо Ён («Игра в кальмара»), Майклом Фассбендером и Алисией Викандер, охотничья находка в глуши портового городка запускает обратный отсчет для человечества. Жители оказываются один на один с кошмаром из космоса, не поддающимся земной логике.

«Надежда» около 70 миллиардов во стала самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа. На Хон Джин уже завершил работу над сценарием продолжения.

Ранее сообщалось, что «Алису в Стране Чудес» покажут в шести сериях с новыми сценами и песнями.

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