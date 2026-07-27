«Алису в Стране Чудес» покажут в шести сериях с новыми сценами и песнями

Премьера режиссерской версии фильма «Алиса в Стране Чудес» — шестисерийного сериала «Алиса в Стране Чудес. Безумные приключения» состоится 2 августа в сети. Об этом «Газете.Ru» рассказали в онлайн-кинотеатрах «КИОН» и PREMIER.

В расширенной версии зрители увидят сцены, не вошедшие в полнометражный фильм, а также узнают ответы на вопросы, которые остались открытыми после премьеры 2025 года.

КИОН

В сериальной версии, как обещают создатели, история раскроется глубже и объемнее. Зрители увидят сцены, которые остались за кадром в кинотеатральной версии, а также услышат новые музыкальные номера, не вошедшие в фильм. Главные вопросы, на которые предстоит ответить сериалу: какую роль в судьбе Алисы сыграл Чеширский Кот, было ли ее приключение сном и каков истинный финал этой истории.

Главные роли в проекте исполнили Анна Пересильд, Олег Савостюк, Милош Бикович, Паулина Андреева и Ирина Горбачева. Производством занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с «КИОН» и «Газпром-Медиа Холдингом».

КИОН

«После выхода фильма в 2025 году я еще сильнее убедилась, что российское кино может смело экспериментировать с жанрами и создавать большие, визуально красивые истории. Тем, кто уже видел фильм, тоже будет интересно посмотреть сериал — в нем история раскрывается ещё объемнее и эмоциональнее. Зрители смогут узнать мою героиню поближе, увидеть особенно дорогие мне сцены», — поделилась Пересильд.

КИОН

» Эта история совсем не про волшебство как таковое, а про поиск себя, взросление и принятие перемен. Сериал даёт возможность внимательнее всмотреться в персонажей, заметить детали их отношений и эмоциональные нюансы, которые в полнометражном формате могли остаться за кадром», — рассказал Савостюк.

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