Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

Сын Киркорова стал звездой показа Гоши Рубчинского

Сын Киркорова Мартин закрыл шоу дизайнера Гоши Рубчинского
Григорий Сысоев/РИА Новости

Сын Филиппа Киркорова Мартин оказался звездой показа дизайнера Гоши Рубчинского. Об этом сообщает Voice.

13-летний Киркоров-младший выступил на закрытии шоу дизайнера. Народный артист тоже посотрудничал с Рубчинским. Певец принял участие в фотосессии новой коллекции модельера.

В 2023-м году Мартин Киркоров в день своего рождения презентовал первую коллекцию одежды личного бренда. Он представил свою первую модную коллекцию. Работать над образами Мартину помогала Аника Керимова.

Мартин сам нарисовал коллекцию одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. На подиуме презентовали «голые» платья, комбинезоны, топы со стразами и не только. Показ прошел вечером, в день рождения сына певца.

По словам Аники Керимовой, на создание коллекции с Мартином ушло более десяти миллионов рублей. Она похвалила Киркорова-младшего за старания. Женщина отметила, что у мальчика настоящий талант и у него есть шансы стать успешным дизайнером.

Ранее хирург раскрыл стоимость «нового» лица Киркоров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!