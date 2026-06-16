Сын Киркорова стал звездой показа Гоши Рубчинского

Сын Филиппа Киркорова Мартин оказался звездой показа дизайнера Гоши Рубчинского. Об этом сообщает Voice.

13-летний Киркоров-младший выступил на закрытии шоу дизайнера. Народный артист тоже посотрудничал с Рубчинским. Певец принял участие в фотосессии новой коллекции модельера.

В 2023-м году Мартин Киркоров в день своего рождения презентовал первую коллекцию одежды личного бренда. Он представил свою первую модную коллекцию. Работать над образами Мартину помогала Аника Керимова.

Мартин сам нарисовал коллекцию одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. На подиуме презентовали «голые» платья, комбинезоны, топы со стразами и не только. Показ прошел вечером, в день рождения сына певца.

По словам Аники Керимовой, на создание коллекции с Мартином ушло более десяти миллионов рублей. Она похвалила Киркорова-младшего за старания. Женщина отметила, что у мальчика настоящий талант и у него есть шансы стать успешным дизайнером.

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