ЮНЕСКО внесла пляжи Нормандии в список всемирного наследия

Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в список всемирного наследия пляжи французской Нормандии, где в 1944 году высадились войска союзников по антигитлеровской коалиции в рамках операции «Оверлорд». Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети Х.

«Новое включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО: пляжи высадки союзников в Нормандии в день «Д», — говорится в публикации.

Высадка в Нормандии, известная как операция «Оверлорд», состоялась 6 июня 1944 года. Этот день вошел в историю как «День Д» — день начала крупнейшей морской десантной операции в истории. Тогда более 150 тыс. американских, британских и канадских солдат высадились на побережье оккупированной нацистами Франции.

Операция «Оверлорд» стала самой масштабной десантной операцией в истории — в ней участвовали почти 3 миллиона солдат. Высадка проходила на пяти пляжах Нормандии с кодовыми названиями «Голд», «Джуно», «Суорд», «Юта» и «Омаха». Наиболее ожесточенные бои развернулись на «Омахе», где американцы потеряли около 5 тыс. человек.

Ранее ЮНЕСКО включила шесть памятников в список находящихся под угрозой объектов.