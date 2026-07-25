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Культура

ЮНЕСКО включила шесть памятников в список находящихся под угрозой объектов

ЮНЕСКО присвоила шести памятникам на Ближнем Востоке статус наследия под угрозой
Monik-a/Shutterstock/FOTODOM

Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть памятников архитектуры на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что решение об этом было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Пусане (Республика Корея).

В список вошли пять ливанских крепостей в районе горы Амель, в том числе построенная в ХII веке крепость крестоносцев Бофор. 31 мая глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что армия страны захватила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится указанная крепость.

В список ЮНЕСКО также вошел археологический комплекс Себастия, находящийся на Западном берегу реки Иордан. Это древний город Самария, столица библейского Израильского царства.

Ранее Ливан обвинил Израиль в разрушении культурных объектов.

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