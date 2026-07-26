Долина раскрыла жесткие правила своего питания: «Буду прятаться от врачей»

Певица Долина заявила, что не готова отказываться от строгой диеты из-за врачей

Певица Лариса Долина рассказала на фестивале «Звезды Русского радио в Завидово», что по-прежнему не употребляет пищу после 14:00. Ее слова передает «СтарХит».

Исполнительница отметила, что не делает исключений даже в отпуске. По ее словам, во время отдыха риск набрать лишние килограммы только возрастает из-за более расслабленного ритма жизни.

Долина подчеркнула, что ее рацион тщательно продуман: она ориентируется на специальный список продуктов и делит их по цветам — отдает предпочтение «зеленым» продуктам, которые ей разрешены.

Кроме того, певица раз в год сдает анализы, чтобы корректировать питание и поддерживать его максимально сбалансированным.

«Врачи знают о моем строгом режиме. Они говорят: пока все хорошо, Лариса Александровна. Но учтите, это ненадолго. Буду от них прятаться», — пошутила артистка.

6 сентября 2025 года Долина заявляла, что соблюдает диету, по которой отказывается употреблять пищу после 14.00. А если случаются послабления, то на следующий день певица не завтракает. Также певица признавалась, что не употребляет молочные и кисломолочные продукты, «морских гадов», арбуз, дыню, яблоки, бананы, томаты, мед и многое другое.

Ранее Малахов рассказал о системе питания, позволяющей быстро скидывать лишние килограммы. Можно есть все.