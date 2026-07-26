Учительница истории спасла сеанс «Одиссеи»

Учительница прочитала лекцию об «Одиссеи» после отключения света в кинотеатре

Учительница истории устно пересказала сюжет поэмы «Одиссея» во время показа фильма Кристофера Нолана. Об этом сообщает сайт NDTV.

По словам очевидцев, во время фильма в кинотеатре внезапно погас свет. Зрители терпеливо ждали, пока включат электричество. В этот момент одна из женщин встала и начала рассказывать о Микенском царе Агамемноне, предводителе ахейцев в Троянской войне. Вскоре она продолжила свою речь в формате лекции.

Видеоролик с этим эпизодом мгновенно набрал популярность. Пользователи соцсетей пришли в восторг. Многие подчеркнули, что это символично, ведь «Одиссея» и «Илиада» изначально распространялись устно, от одного поколения к другому.

«Здорово снова услышать историю в устном изложении»; «Хорошие учителя — это настоящее благословение»; «Это потрясающе!На первом курсе колледжа у нас был обязательный курс «Древний мир». Однажды преподаватель исполнил первую главу «Илиады» под гитару — это было волшебно», — написали интернет-пользователи.

20 июля сообщалось, что в Лос-Анджелесе один из показов фильма Кристофера Нолана «Одиссея» окончился скандалом. Как рассказала пользовательница социальной сети X Кэт Цай, полицию пришлось вызвать, когда мужчина отказался покидать кинозал.

Ранее сообщалось, что «Одиссея» Нолана побила рекорды еще до старта.