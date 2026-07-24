Съемки в новой «Обители зла» едва не стоили актеру жизни

Режиссер Зак Креггер рассказал, что съемки в новой «Обители зла» едва не стоили актеру Остину Абрамсу жизни. Воспоминаниями со съемочной площадки автор поделился на фестиваля Comic-Con.

По словам Креггера, в одной из сцен Абрамс бежал по улице, и возле него с высоты в шесть этажей падали 70-килограммовые мешки с искусственной кровью. Мешки разрывались по-настоящему, пока актер убегал от них и от грузовика с камерой, ехавшего следом.

Артисту нужно было бежать с постоянной скоростью и не спотыкаться, чтобы не быть сбитым, а съемочной группе — рассчитать время падения мешков, чтобы не забрызгать камеру кровью.

«Или чтобы мою звезду не прибило», — посмеялся Креггер.

Один раз мешок упал вплотную к Абрамсу, и режиссер уверен, что точное попадание могло бы закончиться трагически. Однако, утверждает Креггер, он бы повторил этот съемочный эксперимент еще 20 раз.

Премьера нового фильма «Обитель зла» состоится 18 сентября 2026 года. В центре сюжета фильма вместо привычных игровых героев оказался медицинский курьер.

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