Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Съемки в новой «Обители зла» едва не стоили актеру жизни

Режиссер Креггер: актера Абрамса могло задавить мешком с кровью в «Обители зла»
Columbia Pictures

Режиссер Зак Креггер рассказал, что съемки в новой «Обители зла» едва не стоили актеру Остину Абрамсу жизни. Воспоминаниями со съемочной площадки автор поделился на фестиваля Comic-Con.

По словам Креггера, в одной из сцен Абрамс бежал по улице, и возле него с высоты в шесть этажей падали 70-килограммовые мешки с искусственной кровью. Мешки разрывались по-настоящему, пока актер убегал от них и от грузовика с камерой, ехавшего следом.

Артисту нужно было бежать с постоянной скоростью и не спотыкаться, чтобы не быть сбитым, а съемочной группе — рассчитать время падения мешков, чтобы не забрызгать камеру кровью.

«Или чтобы мою звезду не прибило», — посмеялся Креггер.

Один раз мешок упал вплотную к Абрамсу, и режиссер уверен, что точное попадание могло бы закончиться трагически. Однако, утверждает Креггер, он бы повторил этот съемочный эксперимент еще 20 раз.

Премьера нового фильма «Обитель зла» состоится 18 сентября 2026 года. В центре сюжета фильма вместо привычных игровых героев оказался медицинский курьер.

Ранее звезда «Титаника» вспомнил, как 50 человек накачали наркотиком на съемках.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!