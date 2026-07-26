Paramount отложила слияние с Warner Bros. почти на год

Paramount Skydance Corp. согласилась отложить сделку по слиянию с Warner Bros. на $111 млрд до 1 июня 2027 года, пишет The Variety.

Согласно статье, отсрочка связана с антимонопольным разбирательством: 12 штатов во главе с Калифорнией обратились в суд с ходатайством о блокировке сделки. Там считают, что слияние снизит конкуренцию на кинорынке.

«Когда слишком малое количество корпораций обладают слишком большой властью на рынках, имеющих центральное значение для американской жизни, это делает вещи дороже и ухудшает ситуацию», — прокомментировал соглашение с Paramount генпрокурор Калифорнии Роб Бонта.

В июне минюст США одобрил сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery. Ведомство сочло, что данное слияние не нанесет ущерб конкуренции или потребителям.

По данным The Wall Street Journal, юристы минюста изначально хотели рекомендовать оспаривание сделки, так как полагали, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство. Но 12 июня в минюсте прекратили проверку, что фактически стало одобрением сделки.

Ранее актеры и режиссеры выступили против поглощения Warner Bros.