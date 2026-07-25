На Коморах появился первый объект всемирного наследия

Медины (исторические старые районы) шести исторических султанатов на Коморских островах стали первым объектом в стране, попавшим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (самых выдающихся природных и созданных человеком объектов). Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе отмечается, что поселения в этих исторических районах возникли в XI веке, а к XIV-XV вв. они стали самостоятельными городами-государствами, а позднее — центрами султанатов.

В заявлении уточняется, что медины попали в список ЮНЕСКО как свидетельство сохранившихся традиций Коморских островов и пример островной городской архитектуры. Их общая площадь составляет около 30,5 га.

До этого ЮНЕСКО включила шесть памятников архитектуры на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. В их число попали пять ливанских крепостей в районе горы Амель и археологический комплекс Себастия на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в МИД РФ предложили купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО в музей «Оборона Севастополя».