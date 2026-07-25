Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

На Коморах появился первый объект всемирного наследия

Медины стали первым объектом Комор в списке всемирного наследия ЮНЕСКО
Robert Harding Video/Shutterstock/FOTODOM

Медины (исторические старые районы) шести исторических султанатов на Коморских островах стали первым объектом в стране, попавшим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (самых выдающихся природных и созданных человеком объектов). Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе отмечается, что поселения в этих исторических районах возникли в XI веке, а к XIV-XV вв. они стали самостоятельными городами-государствами, а позднее — центрами султанатов.

В заявлении уточняется, что медины попали в список ЮНЕСКО как свидетельство сохранившихся традиций Коморских островов и пример островной городской архитектуры. Их общая площадь составляет около 30,5 га.

До этого ЮНЕСКО включила шесть памятников архитектуры на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. В их число попали пять ливанских крепостей в районе горы Амель и археологический комплекс Себастия на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в МИД РФ предложили купить билеты сотрудникам ЮНЕСКО в музей «Оборона Севастополя».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!