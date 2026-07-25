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Культура

Олег Шепс пожаловался на буллинг от старшего брата: «Пугал и подкалывал»

Победитель «Битвы экстрансенсов» Шепс заявил, что стал хулиганом из-за брата
ТНТ

Победитель шоу медиумов «Битва экстрасенсов» Олег Шепс рассказал о буллинге от старшего брата в детстве. Как пишет Super со ссылкой на интервью Шепса в шоу «Наизнанку», из-за этого он якобы стал хулиганом.

По словам телезвезды, брат Александр, который старше его на 12 лет, угрожал ему публичным позором.

«Он меня пугал в детстве, смеялся, подкалывал, любил снимать на телефон и говорить, что он расскажет и покажет всем. Возможно, это влияло на то, что я в школу приходил и более слабых задирал», — вспоминает Шепс.

Олег заверил, что считал свое поведение забавным и не пытался никого затравить. Перед теми, кто мог получить от него детскую травму, медиум извинился.

До этого Александр Шепс в своих интервью признавался, что в шутку «буллил» младшего брата и не считал это травлей.

Недавно Олег Шепс раскрыл детали тайной свадьбы.

Ранее невеста Шепса высказалась о ревности к фанаткам.

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