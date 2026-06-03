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Культура

Невеста Шепса о ревности к фанаткам: «Не помню»

Невеста Олега Шепса призналась, что не ревнует жениха к фанаткам
polina_fris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невеста Олега Шепса, блогерша и фотограф Polina Fris (настоящее имя — Полина Еременко) призналась в беседе с Voice, что не ревнует жениха к поклонницам.

«Не помню, чтобы я когда-либо испытывала ревность к его фан-базе. Было бы странно, если бы поклонниц не было вовсе», — поделилась фотограф.

Еременко рассказала, что нейтрально относится к фан-базе возлюбленного. Шепс является победителем 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». По мнению блогерши, для нее главное, чтобы поклонницы жениха не нарушали их личные границы.

Polina Fris отметила, что находится на одной волне с Шепсом. Это ее и покорило в возлюбленном.

«Мы понимаем друг друга с полуслова, наши взгляды на жизнь совпадают, и нам удивительно легко вместе», — рассказала невеста экстрасенса.

Еременко уточнила, что никогда не работала над проектами «Битва экстрасенсов» и «Битва сильнейших», а также не смотрела шоу и не была фанаткой Шепса.

27 мая Еременко опубликовала фото, как Шепс встает на колено и просит ее руки. Девушка согласилась.

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