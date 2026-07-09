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Культура

Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыл детали тайной свадьбы

Экстрасенс Шепс рассказал, что самостоятельно занимался организацией свадьбы
polina_fris/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впервые поделился подробностями своей свадьбы с Полиной Еременко. Об этом сообщает Super.ru.

28‑летний медиум и его 25‑летняя избранница поженились 7 июля 2026 года в Оперном доме в Царицыно. Их привлекла готическая атмосфера зала и живописные окрестности. Церемония была скромной, на ней присутствовали только самые близкие — всего 37 гостей. Вел банкет друг детства экстрасенса, ведущий Давид Мкртчан.

Пара сама занималась организацией свадьбы. По словам Шепса, все получилось «достойно, очень чувственно и красиво».

«Не побоялись ретроградного Меркурия, не гнались за оригинальностью идеи, а все делали по зову сердца — так, как хотелось нам двоим», — отметил он.

Среди гостей были коллеги Шепса по экстрасенсорному цеху: Александр Шепс и Дмитрий Матвеев. Перед торжеством пара устроила альтернативную свадебную съемку в нестандартных образах.

Шепс подытожил, что впереди свадебное путешествие, но «всему свое время».

Супруга Шепса Полина Еременко является профессиональным фотографом. Она сотрудничала с такими звездами, как рэпер Баста, певец Шура, блогер Дава и комик Антон Шастун.

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