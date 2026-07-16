Кошкина раскрыла, общается ли с матерью после скандала на шоу

Актриса Кошкина призналась, что ссоры на шоу не отразились на ее общении с мамой

Актриса Яна Кошкина рассказала Woman.ru, что конфликты на реалити-шоу «Сокровища императора» не повлияли на ее отношения с матерью Марго.

В одном из выпусков Марго вскользь упомянула визит экс-мужа Яны к ней домой и раскрыла подробности личной жизни дочери.

«Бывший муж! Ну зачем ты рассказываешь мои тайны?! Я же говорила, что это секрет, это по большому секрету. Я в разводе. Тайну ей сказала — и через пять минут все уже все знают», — резко прервала мать Кошкина.

Это был не единственный конфликт между родственницами на проекте. Актриса даже плакала и просила продюсеров заменить мать на сестру. При этом, как рассказала Кошкина, шоу никак не повлияло на ее связь с родительницей.

«Моя мама всегда для меня будет самым близким человеком, самым лучшим на свете. Поэтому никакие проекты не способны пошатнуть наши семейные отношения. На то, что мама раскрывала какие‑то личные моменты в эфире, я никак не реагировала. Моя мама такая, какая есть», — сказала она.

Также Кошкина поделилась, что пока не успела посмотреть все серии проекта из‑за плотного графика, но когда‑нибудь обязательно сделает это.

Ранее психолог высказался о маме Яны Кошкиной. Психолог считает, что она родила себе аниматора, который должен называть ее по имени.