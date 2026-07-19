Самойлова об Егоре Криде: «У него не лучшие времена»

Модель Самойлова призналась, что не увидит злого умысла в критике Крида в соцсетях

Модель и блогерша Оксана Самойлова в беседе с Super раскрыла свое отношение к негативной реакции в адрес певца Егора Крида в соцсетях.

«Егорушка, да, у него не лучшие времена. Но мне кажется, это даже, знаете, больше не хейт, а какая‑то просто хайповая история, которая началась и которую все поддерживают», — поделилась модель.

Самойлова считает, что все эти обсуждения и критика Крида в соцсетях не имеют злого умысла. Блогерше нравится смотреть, как певец реагирует на все эти комментарии.

В апреле 2025 года Егор Крид заставил поклонников извиняться во время концерта в Астрахани. На выступлении певец Крид увидел, что одной из фанаток стало плохо. Он приостановил концерт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Однако оказалось, что девушка пребывала в здравии. Издание уточнило, что поклонница притворилась, что у нее плохое самочувствие. Так сделало несколько фанатов. Из-за этого артист замолчал и отвернулся от зала. После этого поклонники хором извинились.

Ранее Крид рухнул на сцене во время концерта в «Лужниках».