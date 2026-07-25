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Культура

Орнелла Мути могла получить российский паспорт несколько лет назад

Художник Сафронов: актриса Мути пыталась получить гражданство РФ до спецоперации
IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Итальянская актриса Орнелла Мути могла получить российский паспорт еще несколько лет назад, до начала спецоперации России на Украине. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на художника Никаса Сафронова.

По словам Сафронова, процесс застопорился из-за бюрократических сложностей, и получение гражданства пришлось отложить.

«Она человек очень цельный, со стержнем. Давно хотела получить российское гражданство, и я ей в этом помогал», — сказал художник.

Сафронов напомнил, что в августе 2024 года Мути прилетела в Санкт-Петербург на открытие его выставки, не скрывая своего визита.

«Благодаря ее приезду многие увидели, что в России продолжается обычная жизнь: проходят выставки, форумы, культурные события», — отметил он.

22 июля сообщалось, что Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли планируют получить гражданство России. Найке поделилась, что они подают заявление на российское гражданство, чтобы «чувствовать себя по-настоящему дома». По словам Ривелли, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения».

Ранее Цыганова высказалась по поводу решения Орнеллы Мути стать россиянкой.

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