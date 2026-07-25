В Петербурге прощаются с Дмитрием Поднозовым

Церемония прощания с актером Дмитрием Поднозовым началась в Санкт-Петербурге в театре «Особняк», худруком которого покойный был. Об этом сообщает 78.ru.

С артистом прощаютя в закрытом режиме — в театре присутствуют только приглашенные люди и охрана. Журналистам строго запретили проводить съемку в прощальном зале, поклонников, уточняет «Российская газета», на церемонию тоже не пустили.

Прощание продлится до 14:00, после чего артиста кремируют.

Большую часть жизни Дмитрий Поднозов отдал театру, но и о кино не забывал. В его фильмографии около 100 работ. Впервые он появился на экране ещё в 1987-м в экранизации повести Сергея Высоцкого «Среда обитания».

Дмитрий Поднозов умер 20 июля. Последние полгода артист боролся с раком легких. Поднозов известен не только выдающимися театральными ролями, но и участием в сериалах «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор» и многих других. Творческий путь актера, который иронично называл себя «некрасивым и старым», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что актера Дмитрия Поднозова кремируют.