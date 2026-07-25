Глафира Тарханова о ролях, которые ей не дают: «Не зовут на пробы»

Актриса Тарханова призналась, что хочет чаще сниматься в историческом кино

Актриса Глафира Тарханова рассказала о ролях, которые ей не дают. В беседе с ТАСС артистка призналась, что ей не хватает исторических проектов.

По словам звезды «Громовых», таких фильмов в ее карьере было немного.

«Хотя художники по гриму всегда говорят: «Какое у тебя хорошее лицо, ты бы так подошла». Но не складывается, не зовут на пробы, я не знаю, с чем это связано и как этим управлять», — размышляет Тарханова.

Актриса добавила, что зрители сейчас хотят отвлечься от повседневной повестки и с удовольствием погрузились бы в историческое кино.

Накануне голливудский актер Луис Канселми признался, что хотел бы сыграть в экранизациях русской классики — произведений Федора Достоевского и Михаила Булгакова. Особенно его привлекают книги «Бесы» и «Мастер и Маргарита».

Ранее Тарханова, родившая пятерых детей, показала своего сына-выпускника.