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Культура

Глафира Тарханова о ролях, которые ей не дают: «Не зовут на пробы»

Актриса Тарханова призналась, что хочет чаще сниматься в историческом кино
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Глафира Тарханова рассказала о ролях, которые ей не дают. В беседе с ТАСС артистка призналась, что ей не хватает исторических проектов.

По словам звезды «Громовых», таких фильмов в ее карьере было немного.

«Хотя художники по гриму всегда говорят: «Какое у тебя хорошее лицо, ты бы так подошла». Но не складывается, не зовут на пробы, я не знаю, с чем это связано и как этим управлять», — размышляет Тарханова.

Актриса добавила, что зрители сейчас хотят отвлечься от повседневной повестки и с удовольствием погрузились бы в историческое кино.

Накануне голливудский актер Луис Канселми признался, что хотел бы сыграть в экранизациях русской классики — произведений Федора Достоевского и Михаила Булгакова. Особенно его привлекают книги «Бесы» и «Мастер и Маргарита».

Ранее Тарханова, родившая пятерых детей, показала своего сына-выпускника.

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