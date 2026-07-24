Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Голливудский актер захотел сыграть в экранизации русской классики

Актер Канселми заявил, что хотел бы сыграть в фильмах по Достоевскому и Булгакову
Global Look Press

Голливудский актер, звезда фильмов «Ирландец» и «Прости, детка!» Луис Канселми захотел сыграть в экранизации русской классики. Американского артиста цитирует ТАСС

Канселми ответил положительно на вопрос о том, хотел сыграть персонажа русской классики, и перечислил нравящихся ему персонаже и книги.

«Я бы с удовольствием сыграл в экранизации романа Федора Достоевского «Бесы», это могло бы быть потрясающе. Я люблю его романы», — скалал он.

Актер добавил, что настоящим удовольствием для него была бы роль кота Бегемота в экранизации романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Среди исторических фигур Канселми было бы интересно воплотить на экране образы Григория Распутина, Петра Великого или одного из множества русских композиторов.

До этого Канселми признавался в любви к русскому кино, называя среди любимых режиссеров Михаила Калатозова, Алексея Германа, Андрея Кончаловского, Ларису Шепитько.

Ранее сообщалось, что Михалков и Ефремов сыграют в экранизации «Войны и мира».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!