Голливудский актер захотел сыграть в экранизации русской классики

Актер Канселми заявил, что хотел бы сыграть в фильмах по Достоевскому и Булгакову

Голливудский актер, звезда фильмов «Ирландец» и «Прости, детка!» Луис Канселми захотел сыграть в экранизации русской классики. Американского артиста цитирует ТАСС

Канселми ответил положительно на вопрос о том, хотел сыграть персонажа русской классики, и перечислил нравящихся ему персонаже и книги.

«Я бы с удовольствием сыграл в экранизации романа Федора Достоевского «Бесы», это могло бы быть потрясающе. Я люблю его романы», — скалал он.

Актер добавил, что настоящим удовольствием для него была бы роль кота Бегемота в экранизации романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Среди исторических фигур Канселми было бы интересно воплотить на экране образы Григория Распутина, Петра Великого или одного из множества русских композиторов.

До этого Канселми признавался в любви к русскому кино, называя среди любимых режиссеров Михаила Калатозова, Алексея Германа, Андрея Кончаловского, Ларису Шепитько.

Ранее сообщалось, что Михалков и Ефремов сыграют в экранизации «Войны и мира».