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Культура

Евродепутат о вкладе России в мировую культуру: «Творческий гений»

Депутат Европарламента Картайзер высоко оценил вклад России в мировую культуру
пресс-служба «Росконцерта»

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер оценил вклад России в мировую культуру. Его цитирует РИА Новости.

«Вклад России в культуру во всех ее проявлениях относится к числу самых выдающихся проявлений творческого гения, которые когда-либо видел мир», — высказался он.

Картайзер также усомнился в эффективности политики Евросоюза по ограничению участия россиян в международных мероприяиях.

«Мы видим, как эта политика терпит крах: создаются неформальные контакты и площадки для взаимодействия с Россией, спортивные организации, включая МОК, снимают запреты на участие российских спортсменов, а Венецианская биеннале вновь открывает свои двери для российских художников», — напомнил евродепутат.

21 июля представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале крупного из-за возобновления работы павильона России. По мнению президента Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко, это решение было политическим.

Ранее Кремль поддержал Венецианскую биеннале в споре с Еврокомиссией.

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