Стало известно о планах прокуратуры возобновить судебный процесс по делу Лерчек

ТАСС: гособвинение будет настаивать на возобновлении процесса по делу Лерчек

Гособвинение намерено настаивать на возобновлении судебного процесса по делу блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Представители надзорного ведомства попросили районный суд Москвы изменить Лерчек меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, так как обвиняемая нарушила [меру пресечения], уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург», — сказал собеседник агентства.

Правоохранители добавили, что сейчас «на руках» у Лерчек находится ее ранее изъятый заграничный паспорт. По их данным, это дает блогеру возможность скрыться от следствия за границей.

13 июля Лерчек приехала на судебное заседание по вопросу восстановления дела о выводе средств в ОАЭ. По данным журналистов, причиной пересмотра дела онкобольной блогерши стали ее активная светская жизнь и частые тренировки. В прокуратуру поступили просьбы проверить диагноз Лерчек.

Ранее Лерчек завершила курс химиотерапии.