Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Стало известно о планах прокуратуры возобновить судебный процесс по делу Лерчек

ТАСС: гособвинение будет настаивать на возобновлении процесса по делу Лерчек
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Гособвинение намерено настаивать на возобновлении судебного процесса по делу блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Представители надзорного ведомства попросили районный суд Москвы изменить Лерчек меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест, так как обвиняемая нарушила [меру пресечения], уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург», — сказал собеседник агентства.

Правоохранители добавили, что сейчас «на руках» у Лерчек находится ее ранее изъятый заграничный паспорт. По их данным, это дает блогеру возможность скрыться от следствия за границей.

13 июля Лерчек приехала на судебное заседание по вопросу восстановления дела о выводе средств в ОАЭ. По данным журналистов, причиной пересмотра дела онкобольной блогерши стали ее активная светская жизнь и частые тренировки. В прокуратуру поступили просьбы проверить диагноз Лерчек.

Ранее Лерчек завершила курс химиотерапии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!