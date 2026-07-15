Лерчек завершила курс химиотерапии

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) отправилась на заключительный сеанс химиотерапии. Об этом сообщил ее жених Луис Сквиччиарини в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

У Чекалиной состоялась ее девятая, финальная процедура. Теперь блогерше предстоит посещать больницу только для прохождения иммунной и таргетной терапии.

В больницу Лерчек отправилась в сопровождении жениха, его отца, приехавшего из Аргентины, и новорожденного сына.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

В начале июля Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии. По словам Сквиччиарини, на пятый день после химиотерапии у знаменитости появились сильные боли в животе.

Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает. Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии.

Ранее сообщалось, что у Лерчек улучшилось зрение на фоне таргетной терапии.