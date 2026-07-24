Фронтмен «Градусов» раскрыл секрет создания хитов

Фронтмен группы «Градусы» Роман Пашков в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл секрет создания популярных хитов.

Пашков признал, что универсального рецепта хита не существует, однако свои будущие удачные песни он чувствует.

«Единственное правило, которого я стараюсь придерживаться — это быть честным. Если на выходе ты ловишь искренний кайф от того, что сделал, — это уже большой плюс. Бывает, что на стадии записи приходит внутреннее понимание: эта вещь точно не останется незамеченной. Именно так случилось с «Режиссером» и «Голой» — еще в студии была какая-то уверенность, что они понравятся большому числу людей, так и получилось», — рассуждает он.

Главными источниками вдохновения солист коллектива назвал реальные эмоции и чувства.

«Когда ты пишешь и вкладываешь в строки частицу своей души и личной истории, тогда песня цепляет многих людей. Например, «Режиссер» был написан в далеко не самый благополучный период моей жизни, а песню «Голая» я написал в состоянии глубокой влюбленности. Искренность всегда находит отклик. Та же самая история приключилась и с нашим новым треком «На ресницах» — в нем я тоже постарался ухватить то хрупкое, почти невесомое состояние, когда эмоции буквально витают в воздухе, и мне безумно приятно, что эта интонация нашла много слушателей», — говорит Пашков.

Музыкант порадовался, что его песня «Режиссер» стала своеобразным манифестом не только для него, но и для аудитории и ответил на вопрос о том, какие песни необходимы сейчас.

«Отвечая на вопрос о том, какие песни важно выпускать сегодня, я бы сказал так: не стоит загонять себя в рамки «важности» или «актуальности». Единственный верный ориентир — это то, что резонирует лично с тобой здесь и сейчас. Если горишь любовью — пиши о любви, если тебя раздирает от переживаний за происходящее вокруг — отражай это в текстах. Искусство — это всегда про сугубо личное восприятие реальности. Думать о том, нужно это кому-то или нет — бессмысленно. Важна лишь твоя честность!» — заключил он.

Новый концерт группы «Градусы» пройдет в культурном центре «Мануфактура» в Санкт-Петербурге 25 июля.

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