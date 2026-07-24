Lumen и «Отава Ё» выступят на фестивале «Имандра» в Мончегорске

В Мончегорске 22-23 августа пройдет фестиваль северной культуры «Имандра» — одно из крупнейших культурных событий Русской Арктики, показывающее Север через его главного героя — современного северянина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль откроется 22 августа в 12:00 шествием по центру Мончегорска. Колонна участников пройдет от главной городской площади к берегу озера Имандра, месту проведения мероприятия, которое на протяжении веков было частью северных торговых путей и точкой пересечения разных культур.

Хедлайнерами музыкальной программы «Имандры» станут Lumen, Stigmata и polnalyubvi. Вместе с ними на сцену выйдут артисты новой фолк-сцены. Группа «Отава Ё», выступавшая более чем в 30 странах мира, соединяет народную музыку с современным концертным шоу. Основанная в Северодвинске Kehta создает современные аранжировки редких песен Русского Севера, сочетая этнические инструменты с электроникой. «ХВОЯ» экспериментирует с фолктроникой, роком, поп-музыкой и драм-н-бейсом, а «Савеличи» объединяют традиционный фольклор с энергией современного фолк-рока. Коллектив Oyme представит музыкальную культуру финно-угорских народов через традиционное многоголосное пение эрзи и мокши.

«Имандра» проходит на берегу крупнейшего озера Кольского полуострова и строится вокруг бережного отношения к северному ландшафту. Программа событий в северном порту объединяет три направления — историю, современность и будущее Севера. Гостей ждут выступления клубов исторических реконструкций, ремесленные мастерские и ярмарка изделий из натуральных материалов, прогулки на драккарах по озеру, традиционная арктическая кухня и даже свадебный обряд по северным обычаям.

Исторический блок лектория фестиваля объединит археологов, биологов, этнографов и исследователей Севера, которые расскажут о древних торговых путях, культуре коренных народов, природе Кольского полуострова и последних открытиях, связанных с регионом. Деловая часть лектория будет посвящена будущему Арктики: блогеры, предприниматели, представители музеев и креативных индустрий обсудят, как сделать Север еще более привлекательным для жизни, туризма и бизнеса, сохранив при этом его культурную самобытность.

Ранее сообщалось, что спектакли на трамплине и необитаемом острове покажут на фестивале «Специфик».