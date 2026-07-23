Спектакли на трамплине и необитаемом острове покажут на фестивале «Специфик»

Фестиваль «Специфик», который пройдет в Нижнем Новгороде, анонсировал программу первого уикенда. Как сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия, зрителей ждут постановки в неожиданных городских локациях, где современный театр встретится с произведениями русской классики — например, на трамплине и необитаемом острове.

Первые спектакли 4-го фестиваля «Специфик» пройдут 31 июля — 2 августа. 31 июля в 21:00 и 1-2 августа в 20:00 и 22:00 на нижней площадке Трамплина К-60 (вход со стороны Горадрома) покажут «Дни Турбиных» Филиппа Гуревича (по мотивам пьесы М.А. Булгакова).

Это история о семье, оказавшейся в центре исторических потрясений начала XX века. Мир Турбиных, словно по склону трамплина, стремительно скатывается в неизвестность, и единственной точкой опоры остается родной дом. Действие развернется на трамплине К-60, построенном на месте некогда самого большого трамплина в СССР. Пространство, где каждое движение связано с риском и необходимостью быстро принимать решения, станет, по замыслу авторов, точкой разговора о времени перемен.

На острове Гребневские пески (сбор гостей у причала 1552 31 июля в 19:00 и 2 августа в 13:00, 16:00 и 19:00) пройдет «Чайка» Сергея Тонышева (по мотивам пьесы А.П. Чехова). Зрителей перевезут на лодках на остров и обратно. Спектакль будет показан на берегу необитаемого острова, где когда-то располагались ярмарочные ряды, а позже, в советское время, — популярный городской пляж. Сегодня это загадочная территория с уникальной флорой и фауной, затерянная посреди городского пейзажа.

31 июля в 20:00 и 1-2 августа, с 12:00 до 23:00 в квартире у Театральной площади (ул. Большая Покровская, 10, просмотр с улицы) покажут «маленькие трагедии» Антона Морозова (по мотивам пьес А.С. Пушкина). Спектакль устроен как театральный сериал, разворачивающийся в реальном времени. Три серии — три трагедии: «пир во время чумы», «моцарт и сальери» и «каменный гость» — оживают в квартире старинного доходного дома. Зрители смогут наблюдать за происходящим с улицы: действие будет одновременно разворачиваться внутри квартиры и выходить за ее пределы, а прямая трансляция на экранах позволит заглянуть в пространство, обычно скрытое от посторонних глаз.

Программа второго уикенда (7–9 августа) и специальных событий будет представлена в ближайшее время. Зрителей ждут постановки на четырех новых локациях и при участии артистов кино. Режиссерами выступят Юрий Квятковский, Денис Парамонов, Владимир Данай и Кирилл Вытоптов.

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