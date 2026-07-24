Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

В издательстве «Эксмо» рассказали об отношении россиян к книгам от ИИ

Гендиректор «Эксмо» Капьев: читатели негативно относятся к книгам, созданным ИИ
Shutterstock

Читатели воспринимают контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ), крайне негативно. Об этом рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, его цитирует ТАСС.

«Мы видим крайне негативное отношение со стороны читателей к любому контенту, созданному искусственным интеллектом. Поэтому в любом случае доля такого контента будет минимальна. Соответственно, живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит», — сказал он.

В то же время глава издательства отметил, что сами писатели частично используют ИИ для решения точечных задач, что повышает качество произведений.

До этого в пресс-службе издательства АСТ «Газете.Ru» рассказали, что о росте интереса к литературе о работе мозга и когнитивных тренировках. Так, за первое полугодие 2026 года продажи таких книг увеличились на 61,2 %. Читатели интересуются научно-популярными изданиями о мозге и практическими тренажерами для развития памяти, внимания и мышления.

Ранее россияне начали активно использовать книги для борьбы с тревожностью.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!