В издательстве «Эксмо» рассказали об отношении россиян к книгам от ИИ

Читатели воспринимают контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ), крайне негативно. Об этом рассказал генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, его цитирует ТАСС.

«Мы видим крайне негативное отношение со стороны читателей к любому контенту, созданному искусственным интеллектом. Поэтому в любом случае доля такого контента будет минимальна. Соответственно, живого автора в книжной отрасли в конечном счете никто не заменит», — сказал он.

В то же время глава издательства отметил, что сами писатели частично используют ИИ для решения точечных задач, что повышает качество произведений.

До этого в пресс-службе издательства АСТ «Газете.Ru» рассказали, что о росте интереса к литературе о работе мозга и когнитивных тренировках. Так, за первое полугодие 2026 года продажи таких книг увеличились на 61,2 %. Читатели интересуются научно-популярными изданиями о мозге и практическими тренажерами для развития памяти, внимания и мышления.

Ранее россияне начали активно использовать книги для борьбы с тревожностью.