Нетребко отменила концерты в Европе из-за сильного истощения

Российская оперная певица Анна Нетребко отменила несколько выступлений в мадридском Teatro Real из-за сильного истощения. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на руководство культурного учреждения.

54-летняя Нетребко почувствовала себя плохо после выступления в прошлый вторник. Она пожаловалась на физическую усталость и перенапряжение голоса. По мнению агента звезды, экстремальные погодные условия — в Мадриде температура поднимается до 40 градусов — могли ухудшить состояние артистки. Врач рекомендовал ей полный физический и голосовой покой на несколько недель.

Роль Леоноры в опере «Трубадур» Джузеппе Верди, которую должна была исполнить Нетребко в четырех постановках в июле, теперь исполнит итальянская певица Элеонора Бурато.

1 февраля сообщалось, что Анна Нетребко ликвидирует свой бизнес в России. По информации Telegram-канал Baza, 26 января певица почтой подала документы для закрытия ИП в межрайонную инспекцию ФНС России по Петербургу.

В конце июня Нетребко появилась на публике в юбке и коротком топе, обнажив живот. В тот момент певица находилась в Лондоне.

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