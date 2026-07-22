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Культура

Ида Галич о принятии себя: «Мне непонятно, каково это — быть просто красивой»

Блогерша Галич призналась, что финансовая независимость помогла ей принять себя
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/VK

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в рамках проекта «Что о тебе думают?» в «VK Видео», что ровное и комфортное восприятие себя пришло к ней одновременно с финансовой независимостью.

По словам знаменитости, именно тогда она начала пользоваться услугами косметологии и ортодонтии.

«Я никогда не была кармической красоткой, мне не понятно, каково это быть просто красивой, когда тебе что-то делают потому, что ты симпатичная», — сказала Галич.

Также блогерша поделилась, что в начале карьеры ее месячный доход составлял всего 25 тыс. рублей. Скромные заработки, по словам Галич, даже повлияли на ее образ жизни. У знаменитости долгое время не было загранпаспорта, потому что она не верила, что когда‑нибудь куда‑то поедет.

Сейчас, по словам телеведущей, она живет в совершенно другой парадигме уже около 10 лет. Блогерша заявила, что, будучи Тельцом, она с особым трепетом относится к деньгам.

«Ида Галич — это большой бренд-проект, это зарплаты больше миллиона в месяц. На себя я могу вообще ни рубля не потратить в какой-то месяц, а могу потратить много, если у меня съемки», — раскрыла Галич.

Ранее Ида Галич рассказала, какую роль мечтала сыграть в кино.

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