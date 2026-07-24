Жена Селиванова рассказала об отношениях с его дочкой и экс-супругой

Жена Селиванова Алекса призналась, что хорошо ладит с его дочкой

Жена музыканта и актера Владимира Селиванова (сценическое имя — VАVAN), блогер Александра Селиванова (известная как Алекса) призналась, что хорошо ладит с бывшей женой супруга Викторией Маркиной. Об этом она рассказала «Пятому каналу» во время концерта ко дню рождения артиста.

«В отличных отношениях», — сказала Александра.

По ее словам, у нее также отличные отношения с их дочерью Евой. Селиванова пришла на концерт мужа в футболке «I love Vladimir Selivanov», которую она придумала вместе с девочкой.

Актер развелся с первой супругой в 2023 году, несмотря на судебные разбирательства, они решили сохранить нормальный диалог ради Евы. По словам артиста, урегулировать все недопонимания помог брачный договор.

Накануне Алекса рассказала «Газете.Ru» на сольном концерте мужа, что они планируют купить новый большой дом. По признанию блогерши, сейчас у них не очень большая жилплощадь, из-за чего они не могут звать много гостей. Поэтому звездная семья планирует приобрести новую недвижимость.

Пока знаменитости рассматривают уже готовые варианты жилья. Селиванова призналась, что речи о постройке нового дома не идет.

Ранее сообщалось, что жена Селиванова выступает против медийной карьеры детей.