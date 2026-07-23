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Культура

Жена Селиванова о покупке нового большого дома: «Хотим расширяться»

Жена актера Селиванова Алекса призналась, что они собираются купить новый дом
«Газета.Ru»

Жена актера Владимира Селиванова Алекса (Александра Селиванова — прим. «Газета.Ru») рассказала «Газете.Ru» на сольном концерте мужа, что они планируют купить новый большой дом.

По признанию блогерши, сейчас у них не очень большая жилплощадь, из-за чего они не могут звать много гостей. Поэтому звездная семья планирует приобрести новую недвижимость.

«Хотим расширяться (смеется). Конечно, мы хотим большой дом, работаем над этим. Уже смотрели варианты», — рассказала Алекса.

Пока знаменитости рассматривают уже готовые варианты жилья. Селиванова призналась, что речи о постройке нового дома не идет.

Также Алекса поделилась эмоциями от дорогостоящего подарка супруга. Актер подарил ей автомобиль за 9 млн рублей. Блогерша подчеркнула, что в восторге от машины, потому что в ней помещаются все их дети, а раньше они были вынуждены передвигаться на нескольких такси.

Ранее актер Селиванов раскрыл, на что потратил первый большой гонорар с «Реальных пацанов».

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