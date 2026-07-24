Эксперт рассказал, какие задачи в кинопроизводстве переложили на ИИ

Специалист Тренин: в кино нейросети лучше всего справляются с постпродакшн

Технологии искусственного интеллекта в киноиндустрии лучше всего применяются в постпродакшн, включая цветокоррекцию, шумоподавление, работу с VFX. А вот с авторскими задачами ИИ справляется хуже – например, случаев написания сценариев полностью нейросетью в игровом кино нет, заявил RT гендиректор кластера «КИОН» Кирилл Тренин.

По его словам, максимум, как можно применить ИИ в авторской работе, – это разработка сценариев на этапе брейншторма. В целом сегодня нейросеть становится инструментом в руках всей команды кинопроизводства, включая продюсеров, режиссёров и художников, однако авторов заменить пока не может, подчеркнул Тренин.

«Скорее, будущее за авторами, которые научатся использовать ИИ так же органично, как когда-то индустрия освоила цифровую камеру или CGI», — считает эксперт.

Он добавил, что зрителей в большей степени привлекает как раз традиционное кино с авторским взглядом, которое создаёт историю с опорой на культурный контекст.

До этого основатель и генеральный директор рекламного агентства 7MARCH, эксперт в продвижении кино Евгения Красноярцева рассказала «Газете.Ru», что ИИ уже стал важным элементом киноиндустрии и влияет на неё на всех уровнях – от написания сценариев до постпродакшна. Благодаря нейросетям создание кино вышло на новый уровень, но при этом возникают и новые сложности – например, этические дилеммы, отметила она.

Ранее в России призвали законодательно ограничить внедрение ИИ в кинематограф.