Эксперт рассказала, как ИИ изменит киноиндустрию

Искусственный интеллект уже стал важным элементом киноиндустрии и влияет на нее на всех уровнях — от написания сценариев до постпродакшена. Благодаря нейросетям создание кино вышло на новый уровень, но при этом возникают и новые сложности — например, этические дилеммы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Красноярцева, основатель и генеральный директор рекламного агентства 7MARCH, эксперт в продвижении кино.

«В качестве яркого примера применения ИИ в кино могу привести создание цифрового образа Тома Хэнкса, благодаря которому он может оставаться вечно молодым. Актер использует возможности нейросетей для продолжения карьеры, но в профессиональном сообществе это вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что такие технологии лишают молодых актеров возможности проявить себя, поскольку студиям выгоднее использовать цифровые образы уже известных актеров вместо того, чтобы привлекать новичков», — объяснила она.

По словам эксперта, эта ситуация напоминает сюжет фильма «Конгресс» (2013), в котором актриса продала права на использование своего цифрового образа и стала ненужной, как живой исполнитель. Подобное уже происходит и в реальном мире: например, Брюс Уиллис продал права на использование своего образа компании Deepfake еще два года назад. Это значит, что его цифровой двойник может появляться в кино и рекламе без непосредственного участия актера, что опять же вызывает вопрос о будущем актерства как профессии.

«Мы об этом не задумываемся, но нейросети преследуют нас даже при просмотре кино в домашних условиях. Например, практически все крупные стриминговые сервисы используют ИИ для персонализации контента. Платформы анализируют историю просмотра пользователей и на основе этих данных предлагают наиболее подходящие им фильмы и сериалы. Это помогает зрителям находить интересный контент быстрее, а онлайн-кинотеатрам — удерживать аудиторию и повышать ее лояльность», — подчеркнула Красноярцева.

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью киноиндустрии, и, по мнению эксперта, в дальнейшем его роль будет только расти. Но вместе с этим важным остаются вопросы этики и ответственности, которые требует особого внимания.

«В нашей работе мы активно используем технологии искусственного интеллекта, включая GPT-чат и midjourney. С помощью midjourney мы создаем эскизы постеров и различные внутренние материалы. Если раньше создание эскизов постеров осуществлялось вручную, художник рисовал скетчи, то теперь с использованием искусственного интеллекта мы добиваемся более высокого качества визуализации, что позволяет лучше понять, как будет выглядеть итоговый постер для фильма, например. Искусственный интеллект значительно облегчает и ускоряет наш рабочий процесс, и мы уже успешно интегрировали его в нашу деятельность, но большой пласт креативных решений по-прежнему остается в руках маркетинга, инструменты ИИ необходимы именно для ускорения процесса работы, например, создавать постеры без необходимости ожидания отрисовки 50 скетчей художником или подготовки большого количества графических рекламных материалов», — резюмировала она.

Ранее выяснилось, что крупный бизнес начал активно пользоваться нейросетями.