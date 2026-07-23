Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Желающие проститься с музыкальным журналистом Бурлакой не поместились в церковь

В Петербурге простились с музыкальным журналистом Бурлакой
Telegram-канал «Максим Тесли»

В Санкт-Петербурге простились с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу церкви иконы Божией матери «Всех скорбящих радость», где состоялось прощание.

«Очень много было людей, все не поместились, даже на улице стояли», — сообщила женщина.

Могила Бурлаки расположится на кладбище «Красная горка» за поселком Колтуши.

Бурлака родился 4 ноября 1955 года в Красноярске. С 1973 года жил в Ленинграде, где окончил институт точной механики и оптики. Как музыкальный журналист прославился в конце 1980-х, в период рассвета Ленинградского рок-клуба. Бурлака писал для подпольного рок-журнала «Рокси», выпустил десятки дисков и пластинок как редактор и продюсер, организовывал музыкальные фестивали и конференции, много писал о роке. В 2011 году сыграл самого себя в фильме «Прекрасное завтра».

Бурлаки не стало 19 июля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Двадцатого мая он пережил инсульт, после чего 12 дней провел в реанимации, после чего был переведен на реабилитацию.

Накануне стало известно, что у Андрея Бурлаки случился инсульт.

Ранее не стало Сергея Шолохова.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!