Желающие проститься с музыкальным журналистом Бурлакой не поместились в церковь

В Санкт-Петербурге простились с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу церкви иконы Божией матери «Всех скорбящих радость», где состоялось прощание.

«Очень много было людей, все не поместились, даже на улице стояли», — сообщила женщина.

Могила Бурлаки расположится на кладбище «Красная горка» за поселком Колтуши.

Бурлака родился 4 ноября 1955 года в Красноярске. С 1973 года жил в Ленинграде, где окончил институт точной механики и оптики. Как музыкальный журналист прославился в конце 1980-х, в период рассвета Ленинградского рок-клуба. Бурлака писал для подпольного рок-журнала «Рокси», выпустил десятки дисков и пластинок как редактор и продюсер, организовывал музыкальные фестивали и конференции, много писал о роке. В 2011 году сыграл самого себя в фильме «Прекрасное завтра».

Бурлаки не стало 19 июля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Двадцатого мая он пережил инсульт, после чего 12 дней провел в реанимации, после чего был переведен на реабилитацию.

Накануне стало известно, что у Андрея Бурлаки случился инсульт.

Ранее не стало Сергея Шолохова.