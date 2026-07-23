Телеведущего Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге

Ведущего «Монастырской кухни» на телеканале «Спас» Максима Сырникова похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РИА Новости его сын Тихон Сырников.

«Похороны будут в Санкт-Петербурге. В эту субботу, на Северном кладбище, в 15 часов (по мск)», — сказал он.

Сырников — теоретик и практик русской кухни, автор таких книг, как «Русская домашняя кухня» и «Настоящая русская еда». Его работа по сохранению национальных кулинарных традиций и развитию ресторанного дела была отмечена национальной премией.

Публицист Егор Холмогоров рассказал, что несколько дней назад Сырников просил молиться о его здоровье, а затем сообщил, что покинул больницу. По словам публициста, тогда это вызвало у него тревогу, однако он не предполагал, что трагедия окажется столь близкой

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