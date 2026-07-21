Умер известный художник, посвятивший жизнь российской провинции

Член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РФ Владимир Пименов скончался на 86-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале академии.

В посте говорится, что смерть Пименова стала тяжелой утратой для российской и мировой культуры. В академии уточнили, что художника не стало 20 июля. Как сообщили ТАСС в академии, причиной его ухода стала продолжительная болезнь.

Творчество Пименова было посвящено жизни российской провинции, ее красоте и скромному очарованию. Художник умел видеть значимое в обыденном: в извилистых улочках, в лицах людей и в пейзажах средней полосы России. Одной из главных тем в творчестве автора стал родной Зарайск. Этой теме посвящены циклы «Семейная хроника», «Зарайская среда обитания», «Стрелецкая слобода» и др.

Также одним из заметных достижений Пименова стала портретная галерея четырех поколений семьи Новинских из Зарайска. Она была создана в 2002-2009 годах и передана в Московский музей современного искусства и музей «Зарайский кремль». Художник был удостоен ордена Дружбы и золотой медали Российской академии художеств.

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