Умер ведущий «Спаса» и историк русской кухни Максим Сырников

В возрасте 60 лет умер ведущий телеканала «Спас», кулинарный блогер и автор книг о русской национальной кухне Максим Сырников. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба телеканала.

На «Спасе» отметили, что Сырников был одним из главных популяризаторов русской кухни. На протяжении многих сезонов он вел программу «Монастырская кухня», которая стала одним из самых успешных проектов телеканала. В сообщении подчеркивается, что благодаря его мастерству и особому подходу блюда русской кухни приобретали неповторимый вкус и атмосферу, отражающую традиции страны.

Публицист Егор Холмогоров также сообщил о смерти Сырникова. Он назвал его выдающимся знатоком русской кухни, историком, защитником русской культуры и патриотом.

Холмогоров рассказал, что несколько дней назад Сырников просил молиться о его здоровье, а затем сообщил, что покинул больницу. По словам публициста, тогда это вызвало у него тревогу, однако он не предполагал, что трагедия окажется столь близкой. Он призвал православных верующих помолиться об упокоении Максима Сырникова.

Максим Сырников родился в 1965 году в Санкт-Петербурге. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, после чего сотрудничал со «Снобом» и другими изданиями, где вел кулинарные колонки. Также Сырников написал множество книг, посвященных русской национальной кухне, и несколько лет был ведущим программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас».

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