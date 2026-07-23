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Культура

Ольга Остроумова раскрыла утренний ритуал, от которого ее нельзя отвлекать

Актриса Остроумова призналась, что каждое утро полчаса проводит одна
Елена Лапина

Народная артистка России Ольга Остроумова раскрыла утренний ритуал, от которого ее нельзя отвлекать. 78-летнюю актрису, ставшую героиней нового выпуска «Народного интервью» в ОК, цитирует «СтарХит».

По словам Остроумовой, она очень рано встает, и после этого ей хотя бы полчаса нужно побыть одной.

«Если я не одна дома, если рядом дети, семья — все равно: мне важно спокойно посидеть, выпить кофе и без суеты подумать, какой день предстоит, что нужно сделать, как все успеть», — делится она.

Актрисе не нравится, когда ее в этот момент отвлекают. После выполнения своего утреннего ритуала Ольга Остроумова приступает к работе, завтраку и поездкам по делам с семьей.

До этого стало известно, что россияне, которые пишут «Доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания.

Ранее Мэтт Деймон рассказал, что мучало всех актеров на съемках «Одиссеи».

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