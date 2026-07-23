Народная артистка России Ольга Остроумова раскрыла утренний ритуал, от которого ее нельзя отвлекать. 78-летнюю актрису, ставшую героиней нового выпуска «Народного интервью» в ОК, цитирует «СтарХит».

По словам Остроумовой, она очень рано встает, и после этого ей хотя бы полчаса нужно побыть одной.

«Если я не одна дома, если рядом дети, семья — все равно: мне важно спокойно посидеть, выпить кофе и без суеты подумать, какой день предстоит, что нужно сделать, как все успеть», — делится она.

Актрисе не нравится, когда ее в этот момент отвлекают. После выполнения своего утреннего ритуала Ольга Остроумова приступает к работе, завтраку и поездкам по делам с семьей.

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