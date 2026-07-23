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Павел Прилучный мечтает о цифровом детоксе

Актер Прилучный признался, что хочет месяц прожить без социальных сетей
Кинопоиск

Актер Павел Прилучный в интервью «Газете.Ru» признался, что мечтает о цифровом детоксе.

По словам актера, его цель — однажды прожить месяц без социальных сетей.

«Это звучит, как диета, но очень хочется проверить: перестану ли я думать о том, как выглядит моя жизнь, начну ли я ее просто жить. Для ролей и спорта у меня есть дисциплина, а вот отключение от цифрового шума — сложнее всего. И моя профессия этого не позволяет, к сожалению», — поделился он.

Полное интервью с Павлом Прилучным — читайте здесь. Актер также поделился мыслями о развитии своего персонажа в сериале «Мажор», его отличии от американских супергероев, а также личных семейных привычках и принципах воспитания сыновей.

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