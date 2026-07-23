Вышел трейлер нового «Чучела»: «Все против тебя»

Новый фильм «Чучело» о первой любви, предательстве и травле в эпоху соцсетей выйдет в кинотеатрах 27 августа, сообщила телекомпания «Телесто». Трейлер картины оказался в распоряжении «Газеты.Ru».

Главные роли в фильме Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова исполнили Кристина Асмус, Кирилл Кяро и молодые артисты Марья Симонова и Максим Карушев.

По словам продюсера картины Елены Гликман, история Чучела в цифровом мире — это кино, созданное специально для сегодняшних подростков, отражающее их реальность и проблемы.

«Это вечная история о первой любви, ее хрупкости и о том, какие шрамы на сердце это чувство может оставить. Однако помимо романтической части, у нашего фильма есть и другая, пожалуй, более глубокая составляющая — как важно оставаться собой, когда все против тебя. В нашем «Чучеле» много красок — от акварели нежной подростковой влюбленности до черных сумерек психологического триллера о буллинге», — говорит Гликман.

Премьера «Чучела» прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, а международная премьера — на кинофестивале MAMI (Mumbai Film Festival), который ежегодно проходит в Индии. Также фильм участвовал в российских кинофестивалях в Челябинске, Туле и Апатитах и был удостоен нескольких призов.

Ранее вышел первый трейлер российского анимационного триллера «Непокой».