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Культура

Бывшая дочь Алены Кравец получила срок: «Безумно рада»

Бывшую дочь модели Кравец Даниэллу приговорили к условному сроку за мошенничество
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая дочь модели Алены Кравец Даниэлла получила условный срок по статье о мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказал адвокат девушки Геннадий Кузьмин, в октябре 2025 года ее втянули в мошенническую схему. Ей позвонили якобы из доставки цветов и попросили назвать код, чтобы передать букет. Код пришел и она его сообщила, но через 10 минут перезвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и заявили, что Даниэлла передала код мошенникам, а на ее «Госуслугах» оформлена доверенность на гражданина Украины.

Девушка послушалась перезвонила лже-сотрудникам ФСБ, которые вынудили ее встретить курьера с деньгами и отправить эти деньги по почте неизвестному человеку. Позже выяснилось, что до этого 16-летняя девочка украла денежные средства у отца и передала курьеру.

Кузьминский районный суд 23 июля приговорил Даниэллу к 2,5 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве, совершенном в составе группы в особо крупном размере. Апелляцию она подавать не будет, потому что наказание достаточно мягкое, говорит Кузьмин, — по этой статье может грозить до 10 лет колонии. После вынесения приговора Даниэлла, добавил адвокат, была «безумно рада» и сейчас довольна.

Даниэлла — бывшая приемная дочь Кравец. В 2025 году стало известно, что Кравец отказалась от дочери, которую взяла из детского дома и с которой часто участвовала в телешоу. Кравец обвинила дочь в побегах из дома, конфликтах, лишнем весе и воровстве. Даниэлла, в свою очередь, заявляла, что Кравец якобы жестоко с ней обращалась, унижала и подвергала физическому насилию.

Ранее сообщалось, что россиянка в попытке забрать посылку потеряла полмиллиона рублей.

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