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Культура

Лидер «Миража» рассказал о переменах в коллективе

Музыкант Горбашов объяснил живое звучание «Миража» запросом зрителей
Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер «Миража» Алексей Горбашов заявил «Газете.Ru», что в коллективе произошли изменения из-за запросов зрителей.

«Сейчас, выходя на сцену, мы видим, что люди хотят живого звучания. В начале у «Миража» было максимально неживое звучание. Сам проект задумывался так. Это были секвенсоры, машинки… Никаких живых инструментов, барабанов. Из живых инструментов была только гитара и голос. Все», — вспоминает он.

Современный зритель, продолжил Горбашов, хочет больше живого звука, эмоций, энергии. 

«Поэтому у нас максимально живое звучание. У нас появилась барабанщица Елизавета Волкова, клавишники Дмитрий Савари и Сергей Крылов. Таким составом мы выступаем, ездим на гастроли. И слушателям это нравится. На наши концерты приходит много молодой аудитории», — отмечает артист.

При этом, напомнил Горбашов, с 1990-го года и прихода солистки Екатерины Болдышевой группа «Мираж» всегда выступает без фонограммы.

Ранее Горбашов рассказал, как отыграл концерт со сломанной ногой.

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