На Урале пройдет фестиваль «Посреди нигде» с 45-метровым арт-объектом

В деревне Малый Турыш между Екатеринбургом и Пермью состоится третий арт-фестиваль «Посреди нигде». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет 1 августа. Для гостей будет выставлен 45-метровый арт-объект «Посреди нигде». Также их ждут полевой ресторан от местных жителей, мастер-классы, молодой яблоневый сад, пергола с качелями, арт-ярмарка, места для релакса с живописным видом, фотосессии с коровами и прогулки босиком по траве.

На закате выступят группы «Бозоны Хиггса», Magic Marginal, «Японский кот», «Сова», «Сказание», Funk Power и секретный гость.

Пресс-служба фестиваля «Посреди нигде»

Проект «Малый Турыш» основала выпускница МГУ Гузель Санжапова более десяти лет назад. В деревне работает производство, где местные жители делают заготовки из ягод и овощей, чай и натуральную косметику.

«В прошлом году у нас случилась магия, когда сотни взрослых резвились как дети, бегали босиком, счастливые и свободные, впитавшие силу места и увидевшие друг друга. У нас случилась любовь – когда понимаешь, что нет пути назад и ты точно окажешься здесь снова. Любовь была в песнях, венках из полевых цветов, в детских тапках, полных соломы и счастья. Присоединяйтесь к нам в этом году – будем вместе ловить ветер в волосах и делать этот мир счастливее. А начнем с себя», — поделилась Санжапова.

Ранее сообщалось, что в Раменском пройдет фестиваль гжели.