Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Названа причина смерти телеведущего «Спаса» Сырникова

РИА Новости: причиной смерти телеведущего Сырникова стало внезапное кровотечение
Официальная страница телеканала «СПАС»/VK

Причиной смерти ведущего телеканала «Спас» Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник среди его окружения.

«Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался», — сказали агентству.

Источник также добавил, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

О смерти 60-летнего Сырникова сообщалось накануне. На «Спасе» отметили, что Сырников был одним из главных популяризаторов русской кухни. На протяжении многих сезонов он вел программу «Монастырская кухня», которая стала одним из самых успешных проектов телеканала. В сообщении подчеркивается, что благодаря его мастерству и особому подходу блюда русской кухни приобретали неповторимый вкус и атмосферу, отражающую традиции страны.

Ранее скончался саксофонист, сыгравший знаменитое соло для фильма «Розовая пантера».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!