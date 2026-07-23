Названа причина смерти телеведущего «Спаса» Сырникова

Причиной смерти ведущего телеканала «Спас» Максима Сырникова стало внезапное внутреннее кровотечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник среди его окружения.

«Внутреннее кровотечение. Он где-то не так давно попадал в больницу, потом ушел из нее, сказал, что будет дома… И буквально через две или три недели он внезапно скончался», — сказали агентству.

Источник также добавил, что дата и место прощания и похорон будут объявлены позднее.

О смерти 60-летнего Сырникова сообщалось накануне. На «Спасе» отметили, что Сырников был одним из главных популяризаторов русской кухни. На протяжении многих сезонов он вел программу «Монастырская кухня», которая стала одним из самых успешных проектов телеканала. В сообщении подчеркивается, что благодаря его мастерству и особому подходу блюда русской кухни приобретали неповторимый вкус и атмосферу, отражающую традиции страны.

Ранее скончался саксофонист, сыгравший знаменитое соло для фильма «Розовая пантера».